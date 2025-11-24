США получили от РФ «множество неофициальных документов» при обсуждении мира на Украине

Рубио сообщил о получении от РФ неофициальных документов при обсуждении плана

США получили от России «множество письменных неофициальных документов и подобного» при обсуждении урегулирования конфликта на Украине, сообщил на пресс-конференции после переговоров в Женеве госсекретарь Марко Рубио.

«Они (представители России. — «Газета.Ru») сообщали нам и устно то, что обсуждалось в течение долгого времени», — сказал американский дипломат.

На той же пресс-конференции Рубио заявил, что США хорошо понимают приоритеты и «красные линии» сторон конфликта на Украине после десяти месяцев участия в переговорном процессе. Дипломат уверен, что разногласия по плану урегулирования можно преодолеть, а встреча в Женеве была направлена на сокращение расхождений по пунктам мирного плана президента Дональда Трампа.

Рубио подчеркнул, что России еще предстоит официально высказать свою позицию по предложенному варианту урегулирования. В Вашингтоне считают, что понимают подходы Москвы, но ожидают конкретной реакции Кремля.

