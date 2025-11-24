На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил работу

Росавиация: временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода
true
true
true
close
Роман Владимиров/РИА Новости

Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил прием и отправку самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Согласно официальному заявлению, временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время аэропорт не обслуживает воздушные суда.

Также в ночь на 25 ноября ограничения вводились в аэропортах Пензы и Тамбова.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за неделю сбили над Россией 570 украинских дронов.

