Аэропорт Пензы временно не принимает и не отправляет рейсы

В пензенском аэропорту ввели временные ограничения на движение самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 1:02. В нем уточняется, что мера нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов. В Пензенской области сейчас действует режим беспилотной опасности.

До этого аналогичные ограничения на движение самолетов ввели в тамбовском аэропорту. Там полеты приостановили с 00:02.

Прошлой ночью воздушные гавани Геленджика, Краснодара, Нижнего Новгорода и Ярославля тоже временно не принимали и не отправляли рейсы. А утром в Минобороны заявили, что силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 75 беспилотников.

Больше всего БПЛА было сбито над акваторией Черного моря — 36, 10 дронов уничтожили над территорией Крыма, девять — над Брянской областью, семь — над территорией Воронежской области, еще четыре — над Краснодарским краем, три — в Смоленской области, по два беспилотника — над Московской и Белгородской областями и еще по одному дрону — над Калужской и Рязанской областями.

Ранее БПЛА впервые атаковали Архангельскую область.