Аэропорт Тамбова приостановил полеты

В Тамбове временно ограничили работу аэропорта Донское для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост о приостановке работы воздушной гавани опубликован в 00:02.

Накануне в тамбовском аэропорту тоже действовали ограничения на прием и отправку рейсов с 5:24 до 9:37. Аналогичные меры безопасности были приняты в воздушных гаванях Геленджика, Краснодара, Нижнего Новгорода и Ярославля.

В Минобороны заявили, что силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 75 беспилотников над регионами РФ. Больше всего БПЛА было сбито над акваторией Черного моря — 36, 10 дронов уничтожили над территорией Крыма, девять — над Брянской областью, семь — над территорией Воронежской области, еще четыре — над Краснодарским краем, три — в Смоленской области, по два беспилотника — над Московской и Белгородской областями и еще по одному дрону — над Калужской и Рязанской областями.

Ранее ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье.