Силы ПВО за неделю сбили над Россией 570 украинских дронов

Российские силы ПВО за неделю уничтожили над регионами страны 570 беспилотников
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Силы противовоздушной обороны России за неделю сбили над территорией страны 570 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости.

Больше всего беспилотников — 75 — было уничтожено в ночь на 23 ноября. За прошедшую неделю дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 12 раз атаковали Брянскую область.

23 ноября сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников над территорией России.

Больше всего БПЛА было сбито над акваторией Черного моря — 36, 10 дронов были уничтожены над территорией Крыма, 9 беспилотников сбито над Брянской областью, 7 БПЛА перехвачено и уничтожено над территорией Воронежской области, 4 беспилотника — над Краснодарским краем, 3 дрона — над территорией Смоленской области, по два беспилотника было зафиксировано и уничтожено над Московской и Белгородской областями, по одному дрону сбито над Калужской и Рязанской областями.

Ранее в Подмосковье потушили атакованную дронами Шатурскую ГРЭС.

