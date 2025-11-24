Силы ПВО за неделю сбили над Россией 570 украинских дронов

Силы противовоздушной обороны России за неделю сбили над территорией страны 570 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости.

Больше всего беспилотников — 75 — было уничтожено в ночь на 23 ноября. За прошедшую неделю дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 12 раз атаковали Брянскую область.

23 ноября сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников над территорией России.

Больше всего БПЛА было сбито над акваторией Черного моря — 36, 10 дронов были уничтожены над территорией Крыма, 9 беспилотников сбито над Брянской областью, 7 БПЛА перехвачено и уничтожено над территорией Воронежской области, 4 беспилотника — над Краснодарским краем, 3 дрона — над территорией Смоленской области, по два беспилотника было зафиксировано и уничтожено над Московской и Белгородской областями, по одному дрону сбито над Калужской и Рязанской областями.

Ранее в Подмосковье потушили атакованную дронами Шатурскую ГРЭС.