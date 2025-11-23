На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

«Общественное»: взрывы произошли в подконтрольном ВСУ Херсоне
Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взрывы происходят в подконтрольном Украине городе Херсоне. Об этом в Telegram-канале заявил украинский телеканал «Общественное».

«В Херсоне в четвертый раз за день раздаются взрывы», — говорится в публикации.

23 ноября телеканал уже сообщал о взрывах в городе.

В этот же день сообщалось, что в Одесской области на юге Украины на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры произошли пожары. По словам главы областной военной администрации Олега Кипера, возгорания оперативно ликвидировали сотрудники экстренных служб.

22 ноября министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого сообщалось о взрыве в здании территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе.

Ранее ВСУ атаковали дронами ГРЭС в Подмосковье.

Новости Украины
