На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В одной из областей Украины произошли пожары на энергообъектах

Кипер: пожары произошли на энергообъектах в Одесской области
true
true
true
close
Stringer/dpa/Global Look Press

В Одесской области на юге Украины на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры произошли пожары. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«Возникли пожары на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры, их оперативно ликвидировали спасатели», — написал он.

22 ноября министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

17 ноября министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что железнодорожная инфраструктура получила повреждения в Днепропетровской области на юго-востоке Украины после ночных взрывов.

15 ноября сообщалось, что «важный энергообъект» был поврежден в Нежинском районе Черниговской области Украины из-за обстрела.

Ранее ВСУ атаковали дронами ГРЭС в Подмосковье.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами