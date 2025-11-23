В одной из областей Украины произошли пожары на энергообъектах

Кипер: пожары произошли на энергообъектах в Одесской области

В Одесской области на юге Украины на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры произошли пожары. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«Возникли пожары на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры, их оперативно ликвидировали спасатели», — написал он.

22 ноября министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

17 ноября министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что железнодорожная инфраструктура получила повреждения в Днепропетровской области на юго-востоке Украины после ночных взрывов.

15 ноября сообщалось, что «важный энергообъект» был поврежден в Нежинском районе Черниговской области Украины из-за обстрела.

Ранее ВСУ атаковали дронами ГРЭС в Подмосковье.