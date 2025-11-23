На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали дронами ГРЭС в Подмосковье

Воробьев: дроны ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье
true
true
true

Беспилотники ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС (газотурбинную реактивную электростанцию) в Подмосковье. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар, сейчас он локализован», — сообщил чиновник.

По словам Воробьева, электроснабжение Шатуры не было нарушено из-за переподключения к альтернативным линиям питания. Для обеспечения теплоснабжения в округ были направлены передвижные блочно-модульные котельные.

По данным МЧС России, на объекте возник пожар площадью 65 кв. м. Горят три трансформатора. К устранению огня привлечены 137 специалистов и 49 единиц техники.

Шатурская ГРЭС является одной из старейших электростанций в РФ. Первый из нескольких объектов станции был открыт в 1920 году в рамках плана ГОЭЛРО (Государственная комиссия по электрификации России). Основная часть электростанции была запущена в 1925 году, а затем претерпела несколько этапов модернизации.

6 ноября дроны ВСУ атаковали третью по размеру ГРЭС в РФ — Костромскую, расположенную в городе Волгореченске. На долю станции приходится около 1,5% от общего объема производимой в стране электроэнергии.

Ранее на Приморской ГРЭС прошла забастовка из-за невыплаты зарплат.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами