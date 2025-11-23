На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы
true
true
true
close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

При этом воздушной тревоги на территории города не объявляли.

До этого в Одесской области на юге Украины на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры произошли пожары. По словам главы областной военной администрации Олега Кипера, возгорания оперативно ликвидировали сотрудники экстренных служб.

22 ноября министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что бойцы ВС России нанесли удар по авиабазе ВСУ в городе Лебедин Сумской области Украины, объект использовался для запуска дронов. По его словам, несмотря на то, что объект перестал использоваться для базирования самолетов, его используют как узел запуска БПЛА, а также в качестве точки корректировки маршрутов беспилотников в глубину России.

Ранее на Украине в здании ТЦК произошел взрыв.

