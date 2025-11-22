Российские военнослужащие нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, атаки производились ударными беспилотниками, ракетными войсками и силами артиллерии.

«Нанесено поражение по цеху сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности и безэкипажных катеров, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, а также иностранных наемников ВСУ в 156-ти районах.

Кроме того, на линии боевого соприкосновения было уничтожено 155 дронов украинской стороны.

До этого координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что бойцы ВС России нанесли удар по авиабазе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Лебедин Сумской области Украины, объект использовался для запуска дронов. По его словам, несмотря на то, что объект перестал использоваться для базирования самолетов, его используют как узел запуска БПЛА, а также в качестве точки корректировки маршрутов беспилотников в глубину России.

Ранее стало известно, сколько бойцов потеряли ВСУ за неделю в зоне ответственности «Запада».