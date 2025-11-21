На Украине в здании ТЦК произошел взрыв

В здании территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе произошел взрыв. Об этом сообщает «РБК-Украина».
По данным издания, один человек погиб, еще один получил ранения.
На месте работают экстренные службы. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
Как сообщили источники издания «Страна.ua», взрыв произошел в Пересыпском РТЦК. По предварительной информации, взрыв устроил мужчина, которого задержали на улице и доставили в военкомат.
30 октября сообщалось, что на рынке в Одессе произошла драка между местными жителями и сотрудниками ТЦК. По информации журналистов, в ходе потасовки жители города перевернули автомобиль военкомов. После этого разъяренная толпа прогнала представителей ТЦК с территории рынка.
18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.
Ранее в украинской Виннице машина ТЦК дважды сбила человека.