На Украине в здании ТЦК произошел взрыв

В одесском ТЦК произошел взрыв, один человек погиб
Iurii Vlasenko/Shutterstock/FOTODOM

В здании территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе произошел взрыв. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По данным издания, один человек погиб, еще один получил ранения.

На месте работают экстренные службы. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Как сообщили источники издания «Страна.ua», взрыв произошел в Пересыпском РТЦК. По предварительной информации, взрыв устроил мужчина, которого задержали на улице и доставили в военкомат.

30 октября сообщалось, что на рынке в Одессе произошла драка между местными жителями и сотрудниками ТЦК. По информации журналистов, в ходе потасовки жители города перевернули автомобиль военкомов. После этого разъяренная толпа прогнала представителей ТЦК с территории рынка.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в украинской Виннице машина ТЦК дважды сбила человека.

Новости Украины
