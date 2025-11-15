На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине запретили Минина и Пожарского

На Украине Минина и Пожарского назвали символами российского империализма
true
true
true
close
«Минин и Пожарский», Михаил Скотти

Лидеров народного ополчения в годы Смутного времени Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского признали на Украине лицами, пропагандирующими «российский империализм». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы украинского Института национальной памяти.

В соответствии с законом, местные власти теперь обязаны «декоммунизировать» все объекты культурного наследия и географические названия, где упоминаются их имена.

До этого все, что связано с императрицей Екатериной II и ученым Михаилом Ломоносовым, также было признано на Украине пропагандой «российского империализма».

Недавно в Одессе заколотили досками памятник Александру Пушкину. Этот монумент ранее стал причиной конфликта между украинским военным и мэром Одессы Геннадием Трухановым, в результате чего президент Украины Владимир Зеленский снял градоначальника с должности.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

Ранее Захарова раскритиковала Институт национальной памяти Украины.

