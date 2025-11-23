На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пушилин заявил о расширении зоны контроля в Константиновке в ДНР

Пушилин: ВС России расширили зону контроля в Константиновке в ДНР
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вооруженные силы России расширили зону контроля в районе Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил в интервью РИА Новости глава региона Денис Пушилин.

По его словам, расширение контроля преимущественно идет с восточной и юго-восточной стороны Константиновки.

«Также мы видим, что бои продолжаются за Иванополье и с северной части Клебан-Быкского водохранилища», — добавил Пушилин.

22 ноября стало известно о бегстве Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций в Константиновке. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, некоторые подразделения при уходе с территорий бросают раненых сослуживцев. Кимаковский добавил, что российская сторона зачистила опорный пункт на востоке города.

До этого он говорил, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под огневой контроль все подступы к населенному пункту Константиновка в ДНР.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль два села в ДНР и Запорожской области.

