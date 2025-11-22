На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска взяли под контроль два села в ДНР и Запорожской области

Минобороны: ВС освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Отмечается, что село Звановка в ДНР заняли подразделения «Южной» группировки войск, а Новое Запорожье в Запорожской области — бойцы из группировки «Восток».

До этого сообщалось, что российские военнослужащие группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Радостное в Днепропетровской области.

Кроме того, Вооруженные силы России заняли населенные пункты Новоселовка, Ставки, Масляковка и Ямполь в Донецкой народной республике.

21 ноября в Минобороны России подтвердили, что военнослужащие группировки «Запад» освободили Купянск. Впервые о взятии этого населенного пункта сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов президенту Владимиру Путин 20 ноября.

Ранее появилось видео из села Радостное.

