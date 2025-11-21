На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска взяли под огневой контроль все подступы к Константиновке

Кимаковский: ВС России взяли под огневой контроль все подступы к Константиновке
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные сил (ВС) России взяли под огневой контроль все подступы к населенному пункту Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

Он выразил мнение, что ситуация вокруг Константиновки будет разворачиваться примерно как на Красноармейско-Димитровском направлении, когда российские войска делают обхват города, уничтожают полностью его логистику. При этом он отметил, что ее, по сути, уже нет, потому что дроноводы и артиллеристы контролируют все пути подхода.

Кроме того, Кимаковский заявил о серьезном продвижении ВС РФ в Запорожской области.

«Очень серьезные проблемы [у ВСУ] на Запорожском направлении, в районе Гуляйполя, где группировка «Восток» движется таким широким фронтом где-то в несколько десятков километров, до 40 км у нас в ширину доходит. И в глубину мы достаточно идем уже серьезно, прям за последние недели там больше 10 км», — уточнил советник главы ДНР.

21 ноября Кимаковский рассказал, что российские войска, взяв под контроль город Купянск в Харьковской области, фактически замкнули кольцо вокруг крупной украинской группировки на левом берегу Оскола.

Накануне президент РФ Владимир Путин во время посещения одного из командных пунктов группировки войск «Запад» сообщил, что в Константиновке бои идут уже внутри населенного пункта.

Ранее российские войска ударили по украинским предприятиям ВПК и энергетики.

СВО: последние новости
