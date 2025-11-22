Президент Владимир Зеленский смягчил режим выезда из страны молодым мужчинам, чтобы не допустить протестов в стране. Об этом заявил американский аналитик Марк Слебода, передает РИА Новости.

«Зеленский открыл границы для украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, как раз чтобы выпустить потенциальных протестантов», — сказал он.

Слебода подчеркнул, что в результате молодые украинские мужчины наводнили европейские страны, хотя европейцам хотелось бы, чтобы эти украинцы участвовали в прокси-войне с Россией.

В августе украинские власти разрешили выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, после чего те стали массово покидать Украину.

До этого в правительстве Украины заявляли о расширении программы военных контрактов для молодежи 18-24 лет.

Как и в основной программе, для добровольцев предусмотрена выплата 1 млн гривен ($23,9 тыс.), которая осуществляется в три этапа. После прохождения службы молодым людям обещают отсрочку от мобилизации на один год, а также беспроцентную ипотеку.

Ранее стало известно, что Львовская ОВА выпускала мужчин за границу по запросам с подписью Александра III.