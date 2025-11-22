На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Число похищенных из католической школы в Нигерии увеличилось

В Нигерии боевики похитили из католической школы 315 учеников и преподавателей
true
true
true
close
Design_Bank/Shutterstock/FOTODOM

В Нигерии боевики похитили 303 ученика и 12 преподавателей католической школы Святой Марии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Agence France-Presse (AFP).

Ранее сообщалось о похищении 215 учеников и 12 преподавателей.

AFP ссылается на Христианскую ассоциацию Нигерии. По ее данным, общее число похищенных теперь составляет 303 учащихся и 12 учителей.

В начале ноября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против Нигерии из-за преступлений против христиан. Глава Белого дома предупредил, что если ситуация в республике не изменится, то Вашингтон незамедлительно прекратит всю помощь Абудже и даже может ввести свои войска на территорию африканской страны. По его словам, вторжение в Нигерию будет «быстрым и жестким».

В конце октября Трамп обратил внимание, что в Нигерии уничтожают тысячи людей, исповедующих Христианство.

Ранее христианство назвали самой преследуемой религией в мире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами