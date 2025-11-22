Число похищенных из католической школы в Нигерии увеличилось

В Нигерии боевики похитили из католической школы 315 учеников и преподавателей

В Нигерии боевики похитили 303 ученика и 12 преподавателей католической школы Святой Марии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Agence France-Presse (AFP).

Ранее сообщалось о похищении 215 учеников и 12 преподавателей.

AFP ссылается на Христианскую ассоциацию Нигерии. По ее данным, общее число похищенных теперь составляет 303 учащихся и 12 учителей.

В начале ноября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против Нигерии из-за преступлений против христиан. Глава Белого дома предупредил, что если ситуация в республике не изменится, то Вашингтон незамедлительно прекратит всю помощь Абудже и даже может ввести свои войска на территорию африканской страны. По его словам, вторжение в Нигерию будет «быстрым и жестким».

В конце октября Трамп обратил внимание, что в Нигерии уничтожают тысячи людей, исповедующих Христианство.

Ранее христианство назвали самой преследуемой религией в мире.