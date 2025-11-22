Боевики похитили из школы в Нигерии сотни человек

В Нигерии боевики в пятницу ночью похитили 215 учеников и 12 преподавателей местной католической школы Святой Марии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Agence France-Presse (AFP), которое привело информацию Ассоциации христиан Нигерии.

По ее данным, некоторые похищенные ученики смогли сбежать.

В начале ноября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против Нигерии из-за преступлений против христиан. Глава Белого дома предупредил, что если ситуация в республике не изменится, то Вашингтон незамедлительно прекратит всю помощь Абудже и даже может ввести свои войска на территорию африканской страны. По его словам, вторжение в Нигерию будет «быстрым и жестким».

В конце октября Трамп заявил, что христианство столкнулось с «экзистенциальной угрозой» в Нигерии. Он обратил внимание, что в республике уничтожают тысячи людей, исповедующих эту религию. Министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар, в свою очередь, сообщил, что, несмотря на сложную обстановку, жителям страны ничего не грозит.

Ранее христианство назвали самой преследуемой религией в мире.