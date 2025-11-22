На Украине заявили, что Потемкин участвовал в становлении «империализма» России

В украинском Институте национальной памяти заявили, что генерал-фельдмаршал князь Григорий Потемкин участвовал в реализации политики «российского империализма». Об этом сообщаетТАСС.

В соответствии с действующим законодательством о «декоммунизации», власти Украины обязаны убрать из публичного пространства на территории Украины все объекты, связанные с именем Потемкина.

По приказу российской императрицы Екатерины II в конце XVIII века под руководством князя Потемкина происходило освоение южных регионов Российской империи, куда входили и некоторые территории современной Украины. В частности, по приказу Потемкина в 1789 году был основан город Николаев.

8 ноября на Украине признали пропагандой «российского империализма» личность ученого Михаила Ломоносова и все связанные с его именем объекты в стране.

В октябре украинский Институт национальной памяти назвал пропагандой «российского империализма» Бородинскую битву и все связанные с ней объекты культурного наследия и географические названия.

В том же месяце официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Институт национальной памяти Украины является главным источником дезинформации в этой стране.

Ранее в Верховной раде призвали заблокировать «Машу и Медведя» за продвижение российских нарративов.