На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Верховной раде призвали заблокировать «Машу и Медведя» из-за самовара

Депутат Рады Юрчишин призвал запретить «Машу и Медведя» на Украине из-за мелодии
true
true
true
close
Анимационная студия «Анимаккорд»

Депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин призвал заблокировать на территории Украины YouTube-канал, на котором транслируется мультфильм «Маша и Медведь», за продвижение российских нарративов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, он обратился с соответствующим заявлением в центр противодействия дезинформации СНБО, министерство цифровой трансформации и службу безопасности Украины.

Юрчишин возмутился, что канал «Маша и Медведь» зарабатывает на просмотрах, продвигая российские нарративы в головах украинских детей. Среди примеров «кремлевской пропаганды» депутат назвал изображение самовара и мелодию на балалайке и сцены, где Маша появляется в советской офицерской фуражке и танковом шлеме.

Как пишут СМИ, YouTube-канал с украинской озвучкой «Маши и Медведя» является одним из самых популярных детских каналов в стране. Он собрал за последний год более 800 млн просмотров.

В мае продюсер и руководитель проекта «Маша и Медведь» Дмитрий Ловейко опроверг распространившиеся в СМИ сообщения о прекращении производства мультсериала в России.

Ранее на Украине обрушились с критикой на Приходько из-за русского языка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами