В Верховной раде призвали заблокировать «Машу и Медведя» из-за самовара

Депутат Рады Юрчишин призвал запретить «Машу и Медведя» на Украине из-за мелодии

Депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин призвал заблокировать на территории Украины YouTube-канал, на котором транслируется мультфильм «Маша и Медведь», за продвижение российских нарративов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, он обратился с соответствующим заявлением в центр противодействия дезинформации СНБО, министерство цифровой трансформации и службу безопасности Украины.

Юрчишин возмутился, что канал «Маша и Медведь» зарабатывает на просмотрах, продвигая российские нарративы в головах украинских детей. Среди примеров «кремлевской пропаганды» депутат назвал изображение самовара и мелодию на балалайке и сцены, где Маша появляется в советской офицерской фуражке и танковом шлеме.

Как пишут СМИ, YouTube-канал с украинской озвучкой «Маши и Медведя» является одним из самых популярных детских каналов в стране. Он собрал за последний год более 800 млн просмотров.

В мае продюсер и руководитель проекта «Маша и Медведь» Дмитрий Ловейко опроверг распространившиеся в СМИ сообщения о прекращении производства мультсериала в России.

