На Украине Михаила Ломоносова признали пропагандой «российского империализма»

На Украине признали пропагандой «российского империализма» личность ученого Михаила Ломоносова и все связанные с его именем объекты в стране. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы украинского Института национальной памяти.

Как заявили в институте, власти Украины должны «декоммунизировать» и убрать из публичного пространства такие объекты.

В октябре украинский Институт национальной памяти назвал пропагандой «российского империализма» Бородинскую битву и все связанные с ней объекты культурного наследия и географические названия.

В том же месяце официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Институт национальной памяти Украины является главным источником дезинформации в этой стране.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

Ранее министерство культуры Украины отчиталось об итогах десяти лет «декоммунизации».