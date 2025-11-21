На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Артемий Лебедев заступился за туалетную бумагу с Кремлем и храмом

Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в своем обзоре новостей в соцсети «ВКонтакте» заступился за туалетную бумагу «Московская», на упаковке которой были изображены Спасская башня Кремля и Собор Василия Блаженного.

«Это упаковка, дядя. Здесь не к чему придираться. Если бы на самом рулоне были бы напечатаны Кремль и Собор Василия Блаженного, чтобы ими жопу вытирать, конкретно Кремлем, то да, наверно, это кощунство. А на упаковке можно рисовать все что угодно», — подчеркнул дизайнер, комментируя возмущения депутата Госдумы Михаила Матвеева.

Он также добавил, что парламентариям не следует мешать производителям туалетной бумаги продавать ее.

18 ноября тверская фирма-производитель сменила дизайн туалетной бумаги с изображением храма Василия Блаженного. В компании заявили, что прекратили выпуск продукции сразу же, как только на нее обратили внимание представители РПЦ и депутаты.

До этого депутат Матвеев опубликовал в своем Telegram-канале фото запроса к генеральному прокурору Александру Гуцану о необходимости проверки компании «Тверь Тиссью» на предмет возможной дискредитации государственных органов. А представитель Русской православной церкви заявил, что изображения святых мест на таком материале недопустимы.

Ранее в РФ запретили продавать туалетную бумагу с изображением одной тысячи рублей.

