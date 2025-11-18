На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тверская компания сменила дизайн туалетной бумаги с изображением храма Василия Блаженного

Тверская компания убрала с этикетки туалетной бумаги храм Василия Блаженного
close
Depositphotos

Компания «Тверь Тиссью» убрала с упаковки туалетной бумаги изображение храма Василия Блаженного и Спасской башни Кремля. Об этом сообщает ТАСС.

«Этикетка заменена на другую. Как ситуация произошла — заменили», — заявил представитель компании.

До этого депутат Госдумы Михаил Матвеев опубликовал в своем Telegram-канале фото запроса к генеральному прокурору Александру Гуцану о необходимости проверки компании «Тверь Тиссью» на предмет возможной дискредитации государственных органов.

13 ноября в Русской православной церкви высказались против использования изображений Спасской башни и храма Василия Блаженного на туалетной бумаге, а также одобрили депутатский запрос в Генеральную прокуратуру РФ о проверке производителя. Глава Издательского совета РПЦ, митрополит Калужский и Боровский Климент, заявил, что изображения святых мест на таком материале недопустимы. Он подчеркнул, что такие объекты как Кремль, Успенский собор и собор Василия Блаженного считаются святыми, и размещение их изображений должно осуществляться в соответствии с установленными правилами. Также митрополит отметил, что для изображения Кремля требуется специальное разрешение, которое должны выдавать соответствующие органы.

Ранее в РФ запретили продавать туалетную бумагу с изображением одной тысячи рублей из-а оскорбления чувств верующих.

