Туалетная бумага с изображением храма Василия Блаженного больше недоступна к продаже

На маркетплейсе больше не продают туалетную бумагу с храмом Василия Блаженного

Туалетную бумагу с изображением Кремля и Храма Василия Блаженного больше нельзя купить на маркетплейсе. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, на странице товара теперь можно увидеть надпись о том, что товар «закончился» и «доставка недоступна».

12 ноября депутат Госдумы Михаил Матвеев обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить компанию «Тверь Тиссью» на предмет дискредитации органов власти и оскорбления чувств верующих. Производитель выпускает туалетную бумагу «Московская», на рулонах которой изображены Спасская башня Кремля и храм Василия Блаженного.

В Русской православной церкви также выразили недовольство использованием подобных изображений на туалетной бумаге и поддержали и поддержали депутатский запрос в Генпрокуратуру РФ о проверке производителя. В РПЦ отметили, что психически здоровому человеку в голову не придет мысль печатать храмы на туалетной бумаге.

Ранее в России запретили продавать туалетную бумагу с изображением купюры номиналом в одну тысячу рублей.