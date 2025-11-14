На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Туалетная бумага с изображением храма Василия Блаженного больше недоступна к продаже

На маркетплейсе больше не продают туалетную бумагу с храмом Василия Блаженного
close
Depositphotos

Туалетную бумагу с изображением Кремля и Храма Василия Блаженного больше нельзя купить на маркетплейсе. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, на странице товара теперь можно увидеть надпись о том, что товар «закончился» и «доставка недоступна».

12 ноября депутат Госдумы Михаил Матвеев обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить компанию «Тверь Тиссью» на предмет дискредитации органов власти и оскорбления чувств верующих. Производитель выпускает туалетную бумагу «Московская», на рулонах которой изображены Спасская башня Кремля и храм Василия Блаженного.

В Русской православной церкви также выразили недовольство использованием подобных изображений на туалетной бумаге и поддержали и поддержали депутатский запрос в Генпрокуратуру РФ о проверке производителя. В РПЦ отметили, что психически здоровому человеку в голову не придет мысль печатать храмы на туалетной бумаге.

Ранее в России запретили продавать туалетную бумагу с изображением купюры номиналом в одну тысячу рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами