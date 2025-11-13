РПЦ осудила изображения Кремля и храма на туалетной бумаге

В Русской православной церкви выразили недовольство использованием изображений Спасской башни и храма Василия Блаженного на туалетной бумаге и поддержали депутатский запрос в Генпрокуратуру РФ о проверке производителя. Об этом сообщил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, сложно судить, является ли ситуация глупостью или провокацией, однако психически здоровому человеку в голову не придет мысль печатать храмы на туалетной бумаге. Он выразил надежду, что по запросу депутата будет проведена тщательная проверка.

Глава Издательского совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский Климент подчеркнул, что изображения святых мест на туалетной бумаге недопустимы. Он добавил, что такие объекты, как Кремль, Успенский собор и собор Василия Блаженного, являются святыми местами, и необходимо соблюдать правила, где их можно изображать. Кроме того, по словам митрополита, для изображения Кремля требуется специальное разрешение, которым должны заниматься соответствующие органы.

До этого депутат Госдумы Михаил Матвеев разместил в своем Telegram-канале фото запроса к генеральному прокурору Александру Гуцану о проверке компании «Тверь Тиссью» на предмет дискредитации органов власти и оскорбления чувств верующих. Производитель выпускает туалетную бумагу «Московская», на упаковке которой размещены изображения храма Василия Блаженного и Спасской башни Кремля.

Ранее мужчина подарил жене на Рождество 1500 рулонов туалетной бумаги.