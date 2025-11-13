На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

РПЦ осудила изображения Кремля и храма на туалетной бумаге

Митрополит Климент: печатать изображение храма на туалетной бумаге недопустимо
true
true
true
close
Depositphotos

В Русской православной церкви выразили недовольство использованием изображений Спасской башни и храма Василия Блаженного на туалетной бумаге и поддержали депутатский запрос в Генпрокуратуру РФ о проверке производителя. Об этом сообщил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, сложно судить, является ли ситуация глупостью или провокацией, однако психически здоровому человеку в голову не придет мысль печатать храмы на туалетной бумаге. Он выразил надежду, что по запросу депутата будет проведена тщательная проверка.

Глава Издательского совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский Климент подчеркнул, что изображения святых мест на туалетной бумаге недопустимы. Он добавил, что такие объекты, как Кремль, Успенский собор и собор Василия Блаженного, являются святыми местами, и необходимо соблюдать правила, где их можно изображать. Кроме того, по словам митрополита, для изображения Кремля требуется специальное разрешение, которым должны заниматься соответствующие органы.

До этого депутат Госдумы Михаил Матвеев разместил в своем Telegram-канале фото запроса к генеральному прокурору Александру Гуцану о проверке компании «Тверь Тиссью» на предмет дискредитации органов власти и оскорбления чувств верующих. Производитель выпускает туалетную бумагу «Московская», на упаковке которой размещены изображения храма Василия Блаженного и Спасской башни Кремля.

Ранее мужчина подарил жене на Рождество 1500 рулонов туалетной бумаги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами