Стало известно, что нашли дома у уральского учителя игры на балалайке, истязавшего детей

112: в Екатеринбурге дома у учителя игры на балалайке нашли книгу о маньяке

В Екатеринбурге во время обыска в доме учителя игры на балалайке, обвиняемого в насилии над детьми, нашли книгу о маньяке. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«Во время него у педагога, который душил детей пакетами под видом «проверки дыхания», нашли книгу о маньяке Сергее Головкине», — говорится в посте.

До этого в Следственном управлении Следственного комитета Свердловской области рассказали, что педагогу проведут психолого-психиатрическую экспертизу. На данный момент правоохранители устанавливают точное количество и данные детей, пострадавших от действий преподавателя. Также следователи ведут сбор и закрепление доказательственной базы.

21 ноября суд избрал учителю меру пресечения. Мужчину отправили под стражу на два месяца, до 19 января следующего года. Прокуроры предположили, что, если учитель музыки останется на свободе, он может снова совершить преступление или уничтожить улики по уже известным следствию эпизодам.

Как сообщали СМИ, мужчина якобы приглашал к себе детей, чтобы проверить оборудование, но дома проводил «проверку дыхания», надевая детям пакет на голову и удерживая его до появления у них конвульсий. За это он якобы давал ученикам деньги.

Ранее помощница учителя совратила 11-летнего школьника.