Уральского учителя игры на балалайке, обвиняемого в насилии над детьми, проверят психиатры

СК: учителю музыки, душившему детей пакетом, проведут психиатрическую экспертизу
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

В Екатеринбурге учителю игры на балалайке, обвиняемому в насилии над детьми, проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Александр Шульга, пишет РИА Новости.

«В рамках расследования проведены следственные действия в квартире мужчины, изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого», — сказал он.

На данный момент правоохранители устанавливают точное количество и данные детей, пострадавших от действий преподавателя. Также следователи ведут сбор и закрепление доказательственной базы.

До этого суд избрал учителю меру пресечения. Мужчину отправили под стражу на два месяца, до 19 января следующего года. Прокуроры предположили, что, если учитель музыки останется на свободе, он может снова совершить преступление или уничтожить улики по уже известным следствию эпизодам.

По версии следствия, фигурант работал учителем балалайки. Как сообщали СМИ, он якобы приглашал к себе детей, чтобы проверить оборудование, но дома проводил «проверку дыхания», надевая детям пакет на голову и удерживая его до появления у них конвульсий. За это он якобы давал ученикам деньги.

