На Урале учитель по игре на балалайке душил детей и предлагал им за это деньги

В Екатеринбурге учитель по игре на балалайке душил детей и платил за это

В Екатеринбурге 33-летний учитель по игре на балалайке стал фигурантом уголовного дела по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни» УК РФ из-за странного увлечения. Он якобы приглашал школьников домой, душил их пакетом и платил за это. Об этом сообщает E1.ru.

«Он звал к себе детей от 10 до 15 лет под предлогом проверять оборудование для школы. А по итогу все переходило в »«проверку»» дыхания, где он брал пакет и так душил ребенка до 30 минут, за это платил деньги им», — рассказал источник в беседе с изданием.

Долго время педагогу удавалось скрывать увлечение. Правоохранители обратили на мужчину внимание после появления в сети видео, на котором он сидит перед лежащим на полу мальчиком и стягивает ему горло пакетом. Родители школьника обратились в полицию, оттуда материалы передали в региональное управление СК РФ.

По информации СМИ, фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

