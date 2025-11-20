На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Помощница учителя совратила 11-летнего школьника

В США помощница учителя совратила 11-летнего школьника
В США 44-летняя бывшая сотрудница школы в штате Коннектикут призналась, что вступала в интимную переписку с 11-летним учеником и изнасиловала его. Об этом сообщает The New York Post.

Правоохранители установили, что в 2022 году замужняя мать двоих детей несколько месяцев встречалась с мальчиком и развращала его. Женщина встречалась со школьником не менее 14 раз. Она забирала его на своей машине, после чего отвозила в лес, на озеро Колумбия или в другие безлюдные места, где совершала с мальчиком противоправные действия.

Мальчик перестал общаться с педагогом, когда женщина стала требовать от него больше внимания.

Вынесение приговора назначено на 12 февраля 2026 года. Обвиняемой грозит до десяти лет заключения.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге патологоанатома, изнасиловавшего школьницу, отправили в колонию.

