Учителя игры на балалайке, обвиняемого в насилии над детьми, отправили под арест

В Екатеринбурге преподавателя игры на балалайке арестовали за насилие над детьми
Прокуратура Свердловской области

В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения педагогу, которого обвиняют в преступлениях против собственных учеников. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Прокуроры предположили, что, если учитель музыки останется на свободе, он может снова совершить преступление или уничтожить улики по уже известным следствию эпизодам.
Суд отправил мужчину под стражу на два месяца, до 19 января следующего года. Постановление в законную силу не вступило.

По версии следствия, фигурант работал учителем балалайки. Как сообщали СМИ, он якобы приглашал к себе детей, чтобы проверить оборудование, но дома проводил «проверку дыхания», надевая детям пакет на голову и удерживая его. За это он якобы давал ученикам деньги.

Видео с процессом в какой-то момент появилось в интернете, после чего на него обратили внимание правоохранители. Мужчине уже предъявили обвинения.

