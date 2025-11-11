Чичваркин не стал продавать квартиру в Москве

Бизнесмен Чичваркин не стал продавать свою квартиру в Москве

Предприниматель Евгений Чичваркин (признан в РФ иностранным агентом), заочно арестованный по обвинениям в распространении ложной информации о российской армии и нарушении правил деятельности иноагента, принял решение не продавать свою московскую квартиру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Защитник отмечает, что у Чичваркина имеется место проживания в Москве, квартира, находящаяся в собственности. Материалами дела также установлено, что [фигурант дела] от следствия скрылся, имеются данные о его нахождении за пределами РФ в течение длительного времени», — говорится в документах.

В свою очередь, адвокат бизнесмена утверждает, что его клиент не скрывался от следственных органов, так как переехал за границу задолго до возбуждения уголовного дела и не был осведомлен о его начале на момент выбора меры пресечения заочно.

17 сентября Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал Чичваркина на два месяца по обвинению в распространении фейков о российской армии и неисполнении обязанностей иноагента.

Ранее Чичваркина объявили в розыск.