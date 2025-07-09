Пятеро жителей Великобритании признаны виновными в поджоге склада с гуманитарными грузами и оборудованием Starlink, предназначавшимися для Украины. Следствие установило, что группа действовала по заказу ЧВК «Вагнер» и готовила серию нападений на объекты бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в РФ иностранным агентом), а затем планировала и похитить предпринимателя, сообщает The Guardian со ссылкой на материалы суда.

Поджог произошел в восточной части Лондона. Трое непосредственных исполнителей — 23-летние Нии Менса и Джейким Роуз, а также 20-летний Угниос Асмена — попали на камеры наблюдения. Менса транслировал преступление в прямом эфире через смартфон, а Роуз оставил на месте нож со следами ДНК. Координаторами выступили 20-летний Дилан Эрл и 23-летний Джейк Ривз.

В ходе следствия Эрл признал, что получил задание через Telegram-бота Privet Bot, связанного с ЧВК «Вагнер». Поджог склада был лишь пробной операцией перед планировавшимся нападением на ресторан и винный магазин Чичваркина. При обыске у Эрла изъяты российский флаг, 20 тысяч фунтов наличными и крупная партия наркотических веществ.

Ранее книга о ЧВК «Вагнер» вошла в топ-5 по популярности среди патриотической прозы.