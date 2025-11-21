Насосная станция повреждена в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА

Обломки украинских беспилотников повредили частный дом и здание насосной станции в Красноармейском районе Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона в Telegram-канале.

Отмечается, что в обеих случаях пострадавших нет. В настоящее время на месте ЧП работают оперативные и специальные службы. Оборудование насосной станции в результате падения обломков дронов не пострадало, уточнили в оперштабе.

Также в оперштабе сообщили, что в Красноармейском районе обломки дронов повредили два частных дома, а в Славянске-на-Кубани пострадали два человека.

По данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны в ночь на 21 ноября сбили 33 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над территорией России, в том числе два — над Краснодарским краем.

Ранее росгвардейцы сбили летящие со скоростью 120 км/ч дроны ВСУ.