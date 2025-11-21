На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Насосная станция повреждена в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА

Дом и насосная станция повреждены в Красноармейском районе Кубани из-за БПЛА
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Обломки украинских беспилотников повредили частный дом и здание насосной станции в Красноармейском районе Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона в Telegram-канале.

Отмечается, что в обеих случаях пострадавших нет. В настоящее время на месте ЧП работают оперативные и специальные службы. Оборудование насосной станции в результате падения обломков дронов не пострадало, уточнили в оперштабе.

Также в оперштабе сообщили, что в Красноармейском районе обломки дронов повредили два частных дома, а в Славянске-на-Кубани пострадали два человека.

По данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны в ночь на 21 ноября сбили 33 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над территорией России, в том числе два — над Краснодарским краем.

Ранее росгвардейцы сбили летящие со скоростью 120 км/ч дроны ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами