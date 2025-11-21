Люди пострадали в результате падения обломков дронов в Краснодарском крае

Два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани

Два человека пострадали в результате падения обломков украинских беспилотников в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона в Telegram-канале.

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы. Им предоставили всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, по семи адресам дома получили повреждения крыш, окон и дверей. На места падения обломков дронов прибыли сотрудники оперативных и специальных служб.

Администрация региона заверила, что поможет жителям в восстановлении имущества.

По данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны в ночь на 21 ноября сбили 33 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над территорией России, в том числе два — над Краснодарским краем.

Вечером 20 ноября Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских БПЛА над Россией. Беспилотники самолетного типа были уничтожены в период с 20:00 до 23:00 мск.

Ранее ВСУ впервые применили американские ракеты ATACMS для удара по России.