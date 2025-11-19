Росгвардия сбила 13 беспилотников ВСУ в небе над ЛНР во время массового прилета

Сотрудники Росгвардии пресекли попытку атаки украинских дронов в небе над Луганской народной республикой (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мобильные огневые группы Росгвардии зафиксировали массовый прилет дронов противника в зоне специальной военной операции (СВО). Беспилотники летели на высоте около 150 метров со скоростью 120 км/ч в сторону приграничных регионов России. Служащие войск национальной гвардии открыли по воздушным целям огонь из стрелкового оружия. В результате 13 БПЛА самолетного типа были поражены в небе над ЛНР и взорвались в воздухе.

18 ноября украинские войска попытались атаковать Воронежскую область четырьмя американскими ракетами большой дальности ATACMS. По данным Минобороны, в ходе противоракетного боя все ATACMS были сбиты. В ведомстве уточнили, что обломки упавших ракет повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также один частный дом. Пострадавших в результате удара ВСУ не было.

Ведомство добавило, что Вооруженные силы России оперативно установили место пуска ракет ATACMS в Харьковской области: две пусковые установки были обнаружены в районе населенного пункта Волосская Балаклея.

