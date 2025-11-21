На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В оперштабе сообщили о поврежденной инфраструктуре от упавших дронов на Кубани

Два дома повреждены в результате падения обломков дронов в Краснодарском крае
true
true
true
close
Shutterstock

Два частных дома повреждены в результате падения обломков украинских беспилотников в Красноармейском районе Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона в Telegram-канале.

Отмечается, что при падении обломков сбитых дронов в хуторе Трудобеликовском в одном из домовладений выбило окна и двери, во втором были повреждены окна и навес. В обоих случаях никто не пострадал.

На место ЧП прибыли сотрудники экстренных и специальных служб.

Также в оперштабе сообщили, что два человека пострадали в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков дронов.

По данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны в ночь на 21 ноября сбили 33 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над территорией России, в том числе два — над Краснодарским краем.

Вечером 20 ноября Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских БПЛА над Россией. Беспилотники самолетного типа были уничтожены в период с 20:00 до 23:00 мск.

Ранее ВСУ впервые применили американские ракеты ATACMS для удара по России.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами