В Минобороны назвали число сбитых за ночь беспилотников над Россией

Силы противовоздушной обороны в ночь на 21 ноября сбили 33 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над территорией России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Дроны были уничтожены в период с 23:00 мск 20 ноября до 7:00 мск 21 ноября.

По данным ведомства, военные сбили по семь БПЛА над Смоленской и Ростовской областями, шесть — над Белгородской областью, пять — над акваторией Черного моря, четыре — над Крымом, по два дрона ликвидировали над Воронежской областью и Краснодарским краем.

Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, в Ростовской области более 200 домов остались без света из-за удара БПЛА по опоре линии электропередачи. Инцидент произошел в хуторе Нагибин в Чертковском районе.

Вечером 20 ноября Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских БПЛА над Россией. Беспилотники самолетного типа были уничтожены в период с 20:00 до 23:00 мск.

Ранее ВСУ впервые применили американские ракеты ATACMS для удара по России.