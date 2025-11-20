На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны рассказали об уничтоженных за вечер беспилотниках

Минобороны: средства ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских БПЛА над Россией
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за вечер 11 украинских беспилотных аппаратов (БПЛА) над территорией России. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что беспилотники самолетного типа были уничтожены в период с 20:00 до 23:00 мск.

Восемь дронов уничтожили над территорией Брянской области, еще три БПЛА — над Курской областью.

До этого в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 65 украинских БПЛА за минувшую ночь.

По информации ведомства, 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа были сбиты над Воронежской областью, 16 — над Рязанской, 14 — над Белгородской, семь — над Тульской, четыре — над Брянской, три — над Липецкой, два — над Тамбовской областью и один — над территорией Крыма.

18 ноября украинские войска пытались атаковать Воронежскую область четырьмя американскими ракетами большой дальности ATACMS. По данным Минобороны РФ, в ходе противоракетного боя все они были сбиты. В ведомстве уточнили, что обломки упавших ракет повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также один частный дом. Пострадавших в результате удара не было.

Ранее росгвардейцы сбили летящие со скоростью 120 км/ч дроны ВСУ.

Атаки БПЛА на Россию
