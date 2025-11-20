Круизный лайнер Astoria Grande развернули от Стамбула в Сочи

Круизный лайнер Astoria Grande не смог зайти в порт Стамбула, он следует в Сочи

Круизный лайнер Astoria Grande, совершавший двухнедельный рейс из Сочи, не получил разрешения на заход в порт Стамбула и был вынужден взять курс обратно на российский курорт. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе судоходной компании «Аквилон».

Причины отказа портовых властей Стамбула не были разъяснены судовладельцу. В самом порту Сарайбурну, куда должен был пришвартоваться лайнер, отказались комментировать ситуацию, заявив, что не располагают данными о судне.

«Поскольку портовые власти не предоставили разрешения международному круизному лайнеру Astoria Grande <...> на швартовку в порту города Стамбул <...>, лайнер вынужден проследовать к следующему порту — город Сочи», — сказали в пресс-службе «Аквилона».

Несмотря на инцидент, в компании заверяют, что пассажиры вернутся в Сочи по расписанию, а последующие круизы лайнера состоятся в соответствии с запланированной программой.

Как ранее рассказала пассажирка Наталья, лайнер несколько часов не мог зайти в порт. По данным портала marinetraffic, судно находилось на якоре в Мраморном море с 05:09 мск.

6 ноября сообщалось, что первый за 14 лет паром из Турции не смог попасть в порт Сочи. На борту находились 20 человек, включая граждан России.

