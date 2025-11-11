На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Десятки пассажиров круиза остались плавать в Карибском море из-за затонувшего катамарана

50 пассажиров оказались в Карибском море из-за затонувшего катамарана
Десятки пассажиров круиза остались плавать в Карибском море после того, как катамаран затонул во время экскурсии, пишет Daily Mail.

Около 55 пассажиров оказались в воде после того, как экскурсионный катамаран затонул у побережья Доминиканской Республики во время круизной поездки. Все отдыхающие были успешно спасены.

Инцидент произошел в субботу в бухте Самана. 40-футовый катамаран, участвовавший в парусной экскурсии для пассажиров немецкого круизного лайнера TUI Mein Schiff 1, внезапно дал течь и начал быстро уходить под воду.

На кадрах с места происшествия видно, как туристы в спасательных жилетах держатся на поверхности моря, ожидая помощи. В спасательной операции участвовали военно-морской флот Доминиканской Республики, гражданская оборона и службы экстренного реагирования. Все 55 человек были подняты из воды живыми и невредимыми.

Представители гражданской защиты сообщили, что причины затопления судна пока не установлены. По предварительным данным, к происшествию мог привести «технический дефект» корпуса катамарана.

Ранее в Шотландии женщину на надувном крокодиле и двух подростков на матрасе унесло в море.

