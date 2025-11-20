Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами ожидает разрешения на швартовку в Стамбуле

Круизный лайнер Astoria Grande могут перенаправить из Стамбула в Сочи

Круизный лайнер Astoria Grande, прибывший из России к берегам Турции, направится в Сочи, если турецкие власти не выдадут разрешение на швартовку в Стамбуле до 15:00 мск. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, ситуация не должна повлиять на последующие рейсы.

Как ранее рассказала агентству пассажирка Наталья, лайнер уже несколько часов не может зайти в порт. По данным портала marinetraffic, судно находится на якоре в Мраморном море с 05:09 мск.

Источник пояснил, что судно утром встало на якорь у Стамбула по предписанию капитана порта, однако разрешения на швартовку пока нет. По его словам, экипаж ожидает решения до 15:00 мск.

«Если к этому времени разрешение не будет выдано, мы будем вынуждены следовать в сторону Сочи, чтобы соблюсти расписание круиза. Власти заверили нас, что текущая ситуация не повлияет на все последующие запланированные заходы в Стамбул», — сказал собеседник агентства.

Лайнер прибудет в Сочи 22 ноября, если не получит разрешения на швартовку в Турции.

По данным турецкого агентства Anadolu, ранее лайнер посетил порты Антальи, Аланьи и Измира. На борту судна находятся 616 пассажиров, в основном граждане России, а также 435 членов экипажа.

6 ноября сообщалось, что первый за 14 лет паром из Турции не смог попасть в порт Сочи. По данным Telegram-канала Kub Mash, судно Seabridge более девяти часов дрейфует на рейде, ожидая разрешения на швартовку. На борту находятся 20 человек, включая граждан России.

Ранее более 500 россиян застряли на круизном лайнере в Японии.