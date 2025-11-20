На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Аллергия и лай»: в России поддержали запрет на посещение кафе с собаками

Инфекционист Жемчугов выступил за запрет на походы в кафе и рестораны с собаками
true
true
true
close
Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

В России нужно утвердить запрет на посещение кафе и ресторанов с собаками и другими животными. Вероятность подхватить от них инфекцию крайне мала, однако, как минимум, они могут спровоцировать у других людей аллергию, доставить неудобство из-за лая или шерсти, пояснил в беседе с 360.ru врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По словам врача, соседство с животными в заведениях общепита не столько опасно, сколько просто неприятно для отдельных людей.

«Надо уважать человека в первую очередь. А если кто-то говорит, что ему это неприятно, что рядом животное, надо относиться с полным уважением и отдать предпочтение человеку, а не условному чихуахуа», — считает врач.

Он подчеркнул, что никто не утверждает, что домашние собаки могут заразить чем-то окружающих – например, гельминтозом или подобными опасными инфекциями. Однако высока вероятность, что в кафе придет аллергик, и соседство с питомцем может вызвать у него приступ.

«Это совершенно ненужные риски. Так что я сторонник того, чтобы запрещать посещение точек общепита с животными. Никаких собак там не должно быть. Как и других домашних питомцев», — подчеркнул Жемчугов.

С ним согласился ресторатор Юрий Растегин, отметив, что интересы людей важно ставить в приоритет. Он предложил решить этот вопрос с помощью разделения заведения общепита на те, которые можно посещать с животными, и те, куда вход с ними запрещен. Кроме того, можно организовать в кафе отдельное помещение, куда люди могут зайти с собаками или кошками, либо создать для них открытые площадки, но важно, чтобы лай собак тоже не мешал гостям, считает эксперт.

Напомним, в начале ноября депутат Госдумы РФ Нина Останина обратилась в Минздрав РФ с просьбой запретить нахождение животных в заведениях общепита. По мнению парламентария, действующие правила не допускают содержание в кафе и ресторанах насекомых, грызунов и синантропных зверей, но и не запрещают посещение этих заведений с домашними животными. Эти нормы не учитывают интересов остальных гостей, подчеркивает Останина.

Однако зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что оснований вводить такую меру нет, 57% российских семей — владельцы домашних животных, и не хотят с ними расставаться. Парламентарий заявил, что пет-френдли политика по отношению к посетителям увеличивает прибыль бизнеса, подчеркнув, что компании сами решат, пускать им животных или нет.

Ранее в Госдуме оценили перспективу введения налога на домашних животных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами