Депутат ГД написала в Минздрав с просьбой запретить вход животных в кафе

Депутат Останина обратилась в Минздрав по запрету на нахождение животных в кафе

Депутат Госдумы РФ Нина Останина обратилась в министерство здравоохранения с просьбой запретить нахождение животных в заведениях общепита. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

По мнению парламентария, действующие правила не допускает содержание в кафе и ресторанах насекомых, грызунов и синантропных зверей, но и не запрещает посещение этих заведений с домашними животными. Эти нормы не учитывают интересов остальных гостей, подчеркивает Останина,

В документе депутат просит скорректировать соответствующую формулировку в действующей редакции санитарных правил и норм (СанПиН) в местах общественного питания и торговых центрах.

Она отметила, что инициатива приведет к улучшению благополучия населения и способствует реализации прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду в соответствии с конституцией России.

До этого депутат сообщила, что в Госдуме подготовили закон, согласно которому будет запрещено входить с собаками в аптеки, магазины и кафе в целях «защиты» людей от нападения собак. После этого сообщество ответственных собачников обратилось к депутату с просьбой не принимать этот закон. В комментарии «Газете.Ru» парламентарий ответила владельцам животных, предложив им ходить в кафе, где «садят за один стол и людей и собак».

Ранее ветврач не поддержал идею депутатов запретить вход с собаками во все учреждения.