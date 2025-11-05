На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Даже смартфона нет»: в Госдуме заявили, что иностранные разведки не смогут измерить пульс Путина

Депутат Журавлев исключил, что иностранные разведки смогут узнать о здоровье Путина
Алексей Никольский/РИА Новости

Разведка Южной Кореи сообщила, что смогла измерить пульс лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» поздравил разведчиков с тем, что лидер КНДР оказался «вполне здоров». И добавил, что с Владимиром Путиным такой ситуации произойти бы не могло.

«Южнокорейскую разведку можно поздравить с получением крайне важных сведений – лидер КНДР вполне здоров, и пульс у него соответствует норме для взрослого человека. Это, конечно, выглядит как анекдот, но охота за такими сведениями может составлять весьма значительную часть работы спецслужб, потому что от здоровья ключевых мировых фигур во многом зависит политическое устройство. Представьте, как можно было бы выстроить некоторым странам свое поведение, зная заранее, скажем, о смерти Рузвельта или Сталина», — сказал он.

По мнению Журавлева, иностранные разведки не смогут измерить пульс Владимира Путина или получить другие сведения о состоянии здоровья президента России, потому что он сам служил в разведке.

«Поэтому и данные такие засекречены, а что касается Путина, то он, как всем известно, вообще-то выходец из КГБ, то есть ко всем такого рода нюансам относится весьма и весьма серьезно. К слову, у него даже смартфона нет, по которому теперь часто можно определить состояние здоровья», — заявил парламентарий.

До этого южнокорейские разведчики сообщили, что смогли измерить пульс лидера КНДР Ким Чен Ына – частота сердечных сокращений составляет 80 ударов в минуту. В разведке сообщили, что Ким Чен Ын не имеет серьезных проблем со здоровьем, несмотря на хронические заболевания.

Журналист Life Александр Юнашев показал видео 3 сентября, на котором сотрудники Ким Чен Ына уничтожают следы его пребывания после переговоров с президентом России. На опубликованных кадрах видно, как девушка уносит посуду, а мужчина тщательно протирает стул и стол.

Ранее разведка Южной Кореи сообщила об отправке в Россию тысяч военных из КНДР.

