Россиянина, напавшего на ребенка в шапке с буквой Z, осудили по новому делу

Уральца, напавшего на ребенка в шапке с Z, осудили за оправдание терроризма
Кадр из видео/YouTube-канал «РИА Новый День»

Жителю Екатеринбурга Александру Неустроев (включен в перечень террористов и экстремистов), который ранее был осужден за нападение на мальчика в шапке с буквой Z, приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима после рассмотрения дела об оправдании терроризма. Об этом сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов.

Новое дело против мужчины было заведено по части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма). 28 октября материалы поступили в Центральный военный окружной суд в Екатеринбурге.

Как отметил представитель правоохранитель, суд установил, что Неустроев* одобрил теракты, в результате которых не выжили военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) и политолог Дарья Дугина.

В августе текущего года Росфинмониторинг внес Неустроева в список террористов и экстремистов. Изначально его судили за мелкое хулиганство.

10 июня прошлого года Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил Неустроева к трем годам колонии-поселения.

Мужчина попал в скандальную историю 21 апреля 2023 года, когда без какой-либо понятной причины пристал к 11-летнему ребенку за то, что он носит шапку с изображением буквы Z — одним из символов спецоперации на Украине. Мальчик испугался и расплакался. Инцидент, произошедший на улице Волгоградской в Екатеринбурге, попал в поле зрения камеры домофона. Запись впоследствии утекла в интернет. На видео Неустроев оскорбил ребенка матом, назвал его «идиотом» и «придурком».

Ранее в Краснодаре мужчина разбил подростку голову, а затем его избили родственники жертвы.

