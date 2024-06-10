Уралец, осужденный за оскорбление мальчика в шапке с Z, подумает над обжалованием приговора

Адвокат жителя Екатеринбурга Александра Неустроева, приговоренного к трем годам колонии-поселения за оскорбление 11-летнего мальчика в шапке с буквой Z, в беседе с «Газетой.Ru» назвал большим срок для своего подзащитного. По его словам, решение об обжаловании приговора будет принято после ознакомления.

«По поводу, считает ли Александр Евгеньевич справедливым приговор, нужно спросить его. Назначенное наказание связано с изоляцией от общества на 3 года и это сам по себе очень большой срок. По поводу обжалования приговора, у нас есть некоторое время на его изучение. По результатам будем обсуждать возможность подачи жалобы. Если Александр Евгеньевич примет такое решение, то конечно, жалоба будет подана», — сказал он.

10 июня Октябрьский районный суд в Екатеринбурге приговорил местного жителя Александра Неустроева к трем годам колонии-поселения за то, что тот обругал на 11-летнего мальчика в шапке с буквой Z. По данным ведомства, суд признал Неустроева виновным в хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия. По версии следствия, в апреле 2023 года мужчина оскорблял и угрожал мальчику, который надел шапку с буквой Z. В августе 2023 года суд признал Неустроева виновным, но «в связи с деятельным раскаянием» прекратил дело. Однако позже Генпрокуратура потребовала пересмотреть решение суда. В феврале 2024 года дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее омича осудили на 15 лет за серию поджогов машин с символикой Z.