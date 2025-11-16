На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Краснодаре мужчина разбил подростку голову, а затем его избили родственники жертвы

В Краснодаре родители подростка отомстили обидчику сына, который рассек ему лоб
Shutterstock/FOTODOM

В Краснодаре мужчина разбил бутылку о голову подростка и сам пострадал от рук его родственников. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

Вечером 15 ноября два подростка вступили в конфликт с пьяным мужчиной на Николаевском бульваре. Он разбил о голову 16-летнего юноши стеклянную бутылку. Тот получил рассечение лба и обратился за помощью к медикам.

Затем на место инцидента пришли родители подростка и их знакомые, которые в отместку нанесли мужчине телесные повреждения. В итоге полицейские задержали нескольких участников потасовки.

В пресс-службе городского управления МВД сообщили, что после драки в полицию с заявлениями обратился обе стороны конфликта. По факту инцидента начата проверка.

Ранее в Самаре мужчина пришел в школу к сыну и напал на его обидчика.

