Обозвавшего ребенка в шапке с буквой Z признали террористом. Изначально его судили за мелкое хулиганство

Житель Екатеринбурга Александр Неустроев, ранее осужденный за грубое оскорбление мальчика в шапке с символом «Z», внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация об этом появилась в базе ведомства 14 августа. Ранее дело Неустроева вызвало общественный скандал и резонанс, ужесточения приговора для него добивался депутат Госдумы Александр Хинштейн. Из-за существующих законодательных ограничений внесение в список террористов сильно осложнит жизнь 59-летнему уральцу.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные) <...> Неустроев Александр Евгеньевич,15.03.1966 года рождения, город Талица Свердловской области», — говорится в сообщении.

Мужчина попал в скандальную историю 21 апреля 2023 года, когда без какой-либо понятной причины пристал к 11-летнему ребенку за то, что он носит шапку с изображением буквы Z — одним из символов спецоперации на Украине. Мальчик испугался и расплакался. Инцидент, произошедший на улице Волгоградской в Екатеринбурге, попал в поле зрения камеры домофона. Запись впоследствии утекла в интернет. На видео Неустроев оскорбил ребенка матом, назвал его «идиотом» и «придурком». К нему подошел прохожий, вставший на защиту мальчика, — он сказал, что школьник «не виноват», что носит шапку с символом поддержки СВО, потому что «так его одели».

«Ему лет 15 уже. Жарко на улице. Если бы было холодно, я бы не сказал ничего», — ответил прохожему Неустроев.

Позже он объяснил свой поступок тем, что ему не понравился взгляд мальчика после замечания, и заявил, что он не испытывает негативных эмоций к СВО.

Узнавшая о произошедшем мать ребенка написала заявление в полицию с просьбой привлечь Неустроева к ответственности за дискредитацию армии. Через три дня его нашли и задержали. Вначале в отношении Неустроева составили административный протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). Отец школьника оказался сотрудником Росгвардии и действующим участником спецоперации . Узнавший об этом Неустроев принес извинения мальчику и его родителям. Суд признал его виновным и оштрафовал на 7 тыс. руб. Дело закрыли . Это не понравилось депутату Госдумы Александру Хинштейну. Он назвал Неустроева «конченым подонком» и заявил, что вынесенный ему приговор — «просто плевок в лицо всем, кто находится сегодня в зоне СВО, — и в первую очередь отцу пострадавшего мальчика».

«Направляю обращение в Генпрокуратуру о привнесении протеста на это сомнительное (мягко говоря) решение», — написал Хинштейн.

Кроме того, Хинштейн намекнул на возможность «внесудебных методов расправы», заявив, что у него самого «просто чешутся руки против этого мерзавца».

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал тогда наказание недостаточно строгим.

«Как я могу относиться [к приговору], если папа этого мальчика добровольцем ушел выполнять задачи специальной военной операции, а какая-то, извините меня, личность просто ребенка оскорбила? Я считаю, мягкое наказание. Несмотря на то, что он публично раскаялся, посещал семью, моя оценка — что это недопустимая вещь», — заявил Орлов.

23 октября 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга вернул дело Неустроева следствию. Его переквалифицировали в уголовное — по ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство), а уплаченный ранее штраф аннулировали.

Вскоре после этого Генпрокуратура «изучила решение суда, нашла существенные нарушения и дала указание прокурору Свердловской области подготовить кассационное представление».

В надзорном ведомстве отметили, что нападение россиянина Александра Неустроева на ребенка относится к категории преступлений средней тяжести, однако уголовное дело не может быть прекращено, поскольку поступок мужчины циничен и направлен не только против школьника — он причиняет ущерб «социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам Российской Федерации».

В июне 2024 года суд приговорил Неустроева к трем годам колонии-поселения. Приговор был обжалован, но через два месяца оставлен без изменения решением Свердловского областного суда.

Чем грозит внесение в список террористов и экстремистов

Попадание в перечень Росфинмониторинга влечет немедленную блокировку всех банковских счетов и карт физического лица-фигуранта. Такому человеку разрешены лишь транзакции, необходимые для поддержания минимальной жизнедеятельности: оплата налогов, штрафов и иных неотложных обязательств, а также получение социально значимых выплат (зарплаты, пенсии, пособия и стипендии). При этом из замороженных средств можно использовать не более 10 тыс. руб. в месяц на каждого члена семьи. Кроме того, запрещены переводы, крупные платежи, покупка/продажа недвижимости и автомобилей, закрыт выезд за границу.