Пушилин сообщил, что ДНР получит генераторы и топливозаправщики от Росрезерва

Донецкая народная республика (ДНР) получит генераторы и топливозаправщики от Росрезерва для преодоления последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по тепловой электростанции (ТЭС). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Согласовал с первым зампредседателя правительства России Денисом Мантуровым выделение из Федерального агентства по государственным резервам генераторов и топливозаправщиков, которые сейчас очень нужны региону», — написал он.

Пушилин отметил, что после украинского удара работа большей части котельных в регионе восстановлена, а работы по запуску тепла продолжаются.

«Из-за низкого напряжения в сети часть из них пока не дают тепло. Работы по запуску подачи теплоносителя продолжаются», — пояснил глава ДНР.

Пушилин уточнил, что всего в результате удара ВСУ из 1015 эксплуатируемых котельных «Донбасстеплоэнерго» остановилось 490.

18 ноября в ДНР пропало электричество из-за ударов ВСУ по Зуевской и Старобешевской ТЭС. Кроме того, были повреждены объекты в Донецке, Макеевке, Старобешево, Докучаевске, Дебальцево, Иловайске, а также в Амвросиевском и Волновахском округах. В связи с атаками произошли перебои в мобильной связи и работе многофункциональных центров. Пушилин назвал атаку беспрецедентной.

