Обломки БПЛА повредили почти два десятка домов в Краснодарском крае

Обломки БПЛА повредили 17 домов и два магазина в ходе ночной атаки на Кубань

В населенном пункте Ильский Северского района Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА в ночь на 19 ноября повреждения получили 17 жилых домов и два магазина. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

В результате инцидентов никто не пострадал. На местах осуществляют работу специальные и экстренные службы.

«По итогам обследования, частичные повреждения зафиксированы по 19 адресам. Повредило крыши, разбило стекла, посекло двери, фасады, потолки и стены, повреждения получили навесы, сараи и другие постройки на частных территориях», — отмечает оперштаб.

Там заверили, что администрация муниципалитета окажет жителям поддержку.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) с 9:00 до 13:00 (мск) уничтожили над Россией четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Три дрона были сбиты над Курской областью, еще один — над Брянской.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по Воронежской области ракетами ATACMS вопреки запрету США.